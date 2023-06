Polícia reforça policiamento no Morro do Jordão após ataque em bar

Rosivaldo Silva Araújo, de 65 anos, baleado durante um

Rio -, de 65 anos, baleado durante um ataque de traficantes contra um miliciano em um bar na Taquara , Zona Oeste, no sábado (10), está internado em estado grave. A vítima passou por cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no fim da tarde de sábado (10) e requer cuidados. O ataque deixou uma mulher morta e outras três pessoas feridas na Rua Jordão, número 519.

Angélica Marques dos Santos, de 52 anos, era moradora do Estácio, na Zona Norte do Rio, e estava na Taquara para visitar a irmã. Segundo informações de familiares, ela teria parado no estabelecimento para tomar uma cerveja, quando traficantes armados tentaram executar um miliciano que estava no bar.

A família de Angélica compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar a liberação do corpo dela, neste domingo (11). Ainda não há informações do local e horário do sepultamento. Os outros dois baleados também foram socorridos para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Um deles recebeu atendimento e liberado. Não há informações sobre o estado de saúde do terceiro baleado. Os nomes deles também não foram divulgados.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se um dos três baleados era o principal alvo dos traficantes. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.