Polícia investiga morte de ex-PM a tiros em Mesquita

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de um ex-policial militar a tiros na noite deste sábado (10), em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O crime aconteceu no bairro Vila Emil, próximo ao Estádio Niélsen Louzada, o Louzadão. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada até a Rua Hipólito para verificar uma ocorrência de homicídio.

No local, um homem foi encontrado sem vida e com marcas de tiros. Depois de um levantamento realizado pelos agentes, foi constatado que a vítima era o ex-PM André Lemos da Silva, que foi expulso da corporação em 2018. A PM não informou o motivo da expulsão.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realização de uma perícia no local. Após o trabalho, os agentes instauraram um inquérito para apurar a morte de André.

Ainda segundo a instituição, as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.