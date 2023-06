Polícia adia depoimento de idoso acusado de injúria racial para quarta-feira

Rio - A defesa do idoso Aloysio Augusto da Costa, de 83 anos, acusado de injúria racial por um segurança de um restaurante em Ipanema , na Zona Sul do Rio, alegou problemas de saúde para pedir o adiamento de seu depoimento. O morador era aguardado às 15h30 desta segunda-feira (12) para depor na 14ª DP (Leblon), mas a advogada Tatiana Assayfe de Melo foi à distrital solicitar o adiamento. Segundo ela, seu cliente tem problemas de saúde e não estava em condições de depor. A oitiva foi remarcada para a próxima quarta-feira (14).apurou que, neste momento, somente Aloysio está sendo investigado pelo crime de injúria racial. O filho dele, que aparece reclamando da presença do segurança Lucas Rodrigues Neves, de 22 anos, não será denunciado por falta de provas.Em um dos vídeos das ofensas raciais, o filho do idoso aparece reclamando da presença de Lucas. Segundo a vítima, o homem também teria reproduzido o termo pejorativo "neguinho".De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. A delegada Daniela Terra, responsável pelo caso, informou que "todas as testemunhas possíveis serão ouvidas" nos próximos dias.Aloysio, que mora em frente ao estabelecimento em que Lucas Rodrigues Neves trabalha, reclama, há meses, de um banco colocado próximo ao prédio, para que o segurança visualize melhor o entorno do restaurante. Em uma das ocasiões, o idoso foi filmado chamando Lucas de "neguinho". Aloysio disse, ainda, que o funcionário estava "favelizando" a calçada.Em outro vídeo, o filho do idoso, também morador, aparece reclamando da presença de Lucas enquanto pedestres reprovam a atitude do homem, o chamando de racista.Em nota, o restaurante Babbo Osteria afirmou que não tolera qualquer tipo de atitude preconceituosa e que no dia 15 de maio e 11 de junho foram feitos registros de ocorrência, "ambos denunciando atitudes racistas contra um de nossos colaboradores por parte de um vizinho".O estabelecimento informou, ainda, que está tomando todas as medidas cabíveis para proteger e apoiar o funcionário. "Somos um restaurante que preza pelo respeito e não admitimos qualquer ato de preconceito na casa", finaliza a nota.Ao, o chef do restaurante, Elia Schramm, disse que está dando todo o apoio necessário a Lucas. "Estamos cuidando para que ele tenha justiça e amparo emocional nesse momento, que é o mais importante", disse.