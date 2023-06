PM reforça policiamento após troca de tiros entre criminosos em Queimados

Rio - O município de Queimados, na Baixada Fluminense, tem vivido uma rotina de violência, por conta da disputa entre traficantes e milicianos pelo controle de territórios. Na madrugada desta terça-feira (13), moradores do conjunto habitacional Jardim da Fonte foram acordados por uma intensa troca de tiros e os disparos chegaram a atingir um ônibus que circulava pela região. Não há informações de feridos e o Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 24º BPM (Queimados) reforça o policiamento no local.

Em um vídeo, é possível ouvir o tiroteio, que teve início por volta das 4h. Confira abaixo. Moradores usaram as redes sociais para lamentar a violência na região. "Triste a situação do povo Queimadense, onde vamos parar desse jeito?", questionou um. "Madruga tensa, hoje, desesperador", relatou outro. "Eu acordei assustada com o barulho dos tiros", disse mais uma. "E olha que Queimados tem um batalhão de polícia e uma delegacia, lamentável essa situação", desabafou um usuário.

Jardim da Fonte está como pic.twitter.com/4hTHwTePpH — santos (@sant0ss021) June 13, 2023

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM foram acionadas para uma ocorrência de tiros e informados que um dos disparos atingiu a janela de um coletivo, mas ninguém ficou ferido. Os PMs também estiveram nas garagens das empresas de ônibus para garantir a manutenção da operação de transporte público na cidade. Segundo a prefeitura, o serviço, bem como o funcionamento de escolas e unidades de saúde da rede municipal não foram paralisados.

Confira abaixo. O Comando Vermelho vem tentando invadir o Jardim da Fonte, que atualmente é dominado por uma milícia aliada ao Terceiro Comando Puro (TCP), o que tem provocado confrontos. O condomínio do programa Minha Casa Minha Vida é considerado ponto de venda de drogas e virou alvo de disputa entre os paramilitares e o tráfico. Na madrugada da última sexta-feira (9), um intenso tiroteio assustou moradores, que registraram os momentos de tensão.

Confronto entre traficantes e milicianos, nesta sexta-feira (09), é registrado por moradores de Jardim da Fonte, em Queimados.

Créditos: Reprodução#Queimados #PortaliG pic.twitter.com/XJnCVM6Lsg — Jornal O Dia (@jornalodia) June 10, 2023

Polícia investiga três mortes

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito para investigar as mortes de três pessoas, no último domingo (11), nos bairros de Nova Cidade e Aliança, em Queimados. As vítimas são um adolescente e dois adultos, que morreram após serem baleados. Diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação dos crimes.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 22h30 para remover os corpos de um adolescente e de um homem de aproximadamente 20 anos, na Estrada Antônio Martins, em Nova Cidade. A PM não foi acionada. De acordo com relatos nas redes sociais, a dupla fazia entregas de quentinhas e teria sido morta a mando de milicianos, que acreditaram que eles eram traficantes. As vítimas ainda não foram identificadas e os cadáveres foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Já no bairro Aliança, policiais militares do 24º BPM foram acionados para verificar uma ocorrência na Estrada da Onça, onde encontraram uma pessoa já sem vida. A vítima foi identificada como Niqueias Garcia de Jesus, de 30 anos. Segundo relatos, o homem estava em um bar quando suspeitos atiraram contra ele, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.