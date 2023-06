Filho do cantor Belo é detido com maconha na Rodoviária do Rio

Rio - Um dos filhos do cantor Belo foi preso com drogas, na manhã desta terça-feira (13), durante uma abordagem na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Região Portuária da cidade. Paulo Arthur Vieira, de 29 anos, chegou a ser conduzido para a 4ª DP (Presidente Vargas), mas foi liberado da delegacia após assinar um termo circunstanciado.



Segundo a Polícia Militar, o 5º BPM (Praça da Harmonia) realizava um policiamento pelas imediações do terminal, quando se aproximou de um grupo. Durante a revista, os agentes encontraram uma pequena quantidade de erva seca com um dos homens e o levou para a delegacia. A Polícia Civil informou que o filho do cantor foi autuado por porte de drogas para consumo próprio e vai responder ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Procurada, a assessoria de imprensa do cantor Belo informou que Paulo Arthur estava voltando de um show realizado nesta segunda-feira (12), em São Paulo, e que confirmou aos policiais militares que estava portando uma quantidade de maconha para uso próprio, ao ser questionado, durante a abordagem.

Cantor e filha caçula já foram presos