Recapturado nesta terça, 'Ronaldinho' tem diversos antecedentes criminais

Rio - O criminoso Ronaldo Magalhães Rezende, de 30 anos, conhecido como Ronaldinho e Romarinho, preso nesta terça-feira (13) , possui diversas anotações criminais que geraram uma condenação de 36 anos e um mês de prisão. O homem ainda respondeu por um processo de duplo homicídio, mas foi absolvido.

Preso em 2019, Ronaldo foi condenado por roubo, furto, dano ao patrimônio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele ainda é apontado como integrante do tráfico de drogas que domina a comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio.



Mesmo com a sua condenação, o criminoso deixou a Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no Complexo de Gerinicó, em Bangu, na Zona Oeste, em outubro de 2022 depois de ser absolvido em um processo que o acusava de duplo homicídio.

Na época, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) enviou um alvará de soltura contra ele em relação a esse processo, mas com ressalvas destacando que o homem deveria ficar preso por causa de outras condenações. Um erro de comunicação entre o órgão e a penitenciária causou sua liberação.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ronaldo teria assassinado a tiros dois homens, que seriam de uma facção rival, em 2015 na Comunidade da Palmeirinha. Os homicídios teriam acontecido enquanto as vítimas soltavam pipa. Mesmo diante das acusações, a Justiça entendeu que Ronaldo era inocente.

Desde sua soltura, Ronaldo era considerado foragido até esta terça-feira (13) quando policiais penais da Divisão de Recaptura (Recap) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) o encontraram na Comunidade do Muquiço, em Guadalupe.

De acordo com a Recap, sua localização foi obtida por informações enviadas ao Disque Denúncia. Com os dados, os agentes identificaram a movimentação do suspeito nas redes e confirmaram que ele ostentava armas de fogo de grosso calibre em fotos nas redes sociais.

Antes da ação, os policiais fizeram um reconhecimento do local e montaram um cerco na localidade. A prisão aconteceu sem que houvesse risco para a população da região de acordo com informações da Seap.

A prisão de Ronaldo foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes), onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).