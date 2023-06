Polícia Civil prende quadrilha de venda de automóveis clonados

Rio - Uma força-tarefa entre as Polícias Civis do Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu seis integrantes de uma quadrilha de receptadores de automóveis. As prisões aconteceram nesta terça-feira (13), na saída do Túnel Zuzu Angel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e na segunda-feira (12), na cidade cearense de Crotá. Os criminosos eram responsáveis pela distribuição de veículos clonados para diversos estados do Nordeste e Sudeste do Brasil.

Os agentes prenderam em flagrante, no Ceará, Douglas Ribeiro Costa, de 22 anos, e Jhones Oliveira Rodrigues, 29, que faziam a distribuição dos carros clonados no Nordeste. Já no Rio, Beatriz de Souza, Geysa Cristina Lima Santiago Santos, Marcelo Victor do Amaral Nascimento e Wallace Marcelo Mariano Candido, responsáveis pela prática do crime na região Sudeste, foram detidos pela 7ª DP (Santa Teresa) e 19ª DP (Tijuca).

De acordo com as investigações, os carros eram produtos de roubos cometidos em diversos bairros do município do Rio de Janeiro, adquiridos pela quadrilha e tinham como principais destinatários os presos na ação. O força-tarefa descobriu ainda que os criminosos os vendiam para clientes que sabiam das irregularidades e também para vítimas que desconheciam a procedência dos automóveis.

O grupo vai responder por organização criminosa e por adulterar sinal identificador de veículo. Contra Marcelo Victor, já haviam outras anotações na Polícia Civil mineira, por roubo, furto, receptação, tráfico de drogas e crimes contra o meio ambiente. O homem é apontado como um dos maiores responsáveis pela distribuição de carros roubados e clonados no Rio para outros estados, em especial Minas Gerais.

Nas redes sociais, Marcelo se apresentava como um empresário bem-sucedido, segundo a polícia, para esconder as atividades ilícitas. Junto com Beatriz, ele é dono da casa de shows Las Brasas Lounge, no município de Juiz de Fora. Já Wallace aparece como o DJ 'Gordin Sexy' e em seu perfil há registros de diversos shows feitos pelo homem. Ele também é companheiro de Geysa Cristina.

Os quatro presos foram levados para a 7ª DP e encaminhados para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte, onde ficarão à disposição da Justiça. Com eles, foram apreendidos dois veículos clonados, sendo um Toyota Corolla Xei 2023, avaliado em pouco mais de R$ 150 mil, e uma Mercedes Gla 200 FF, que custa cerca de R$ 140 mil. A ação também contou com o apoio da 6ª DP (Cidade Nova) e da 15ª DP (Gávea) e as investigações continuam para prender outros integrantes da quadrilha e criminosos que praticam roubos de automóveis.