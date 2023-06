Motorista destrói o próprio carro após prisão por atropelar ciclista e fugir de blitz

Rio - Um homem foi preso, no final da noite desta terça-feira (13), depois de cometer uma série de infrações de trânsito, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Marcos Renan Mello de Abreu, de 23 anos, dirigia embriagado, sem carteira de habilitação, atropelou um ciclista, tentou fugir de uma abordagem policial e acabou sendo conduzido para a 12ª DP (Copacabana), onde destruiu o próprio veículo. A mulher do motorista e o filho de um ano do casal também estavam no automóvel.

De acordo com a Lei Seca, Marcos foi abordado na Avenida Vieira Souto e relatou que havia se envolvido em um acidente com um ciclista momentos antes e o para-choque do seu carro, do modelo Gol, acabou danificado. Ao avistar a blitz, ele tentou desviar, mas foi pego pelos policiais militares que dão apoio à operação. Após ser parado, os agentes descobriram que o motorista só tinha habilitação categoria B, para conduzir motocicleta, e ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem foi encaminhado para a delegacia.

Ao ser informado de que seu carro ficaria apreendido, Marcos passou a destruir o veículo com uma chave de roda e foi atuado por embriaguez ao volante. Ele também foi multado por conduzir veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança; que não esteja devidamente licenciado; sem qualquer uma das placas de identificação; com equipamento de iluminação e sinalização alterado; recusar se submeter ao teste de alcoolemia; deixar de prestar socorro; transportar crianças fora das normas de segurança; e transpor bloqueio viário. A Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para a Justiça.