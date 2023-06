Polícia prende adolescente suspeito de roubar cordão de deputado federal em Ipanema

Rio - Agentes do Ipanema Presente apreenderam um adolescente, nesta segunda-feira (12), suspeito de roubar o cordão de ouro do deputado federal Arthur Maia (União Brasil/BA), em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O objeto roubado foi recuperado.

O crime aconteceu enquanto o parlamentar passava pela Avenida Vieira Souto, na orla da Praia de Ipanema, junto com a mulher. O suspeito, de 17 anos, apareceu correndo e puxou o cordão, fugindo logo em seguida.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), agentes do Segurança Presente, que patrulhavam a região, viram o crime e perseguiram o suspeito. A secretaria explicou que o menor atravessou correndo as pistas e tentou se passar por vendedor ambulante de chocolate.

Os policiais então se aproximaram e ele fugiu em direção à rua Prudente de Morais, onde se escondeu debaixo de um caminhão e tentou engolir o cordão. Antes disso, os agentes conseguiram detê-lo.

O suspeito foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde foi constatado a existência de um pedido de apreensão da Justiça contra ele. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O cordão foi devolvido ao deputado.

Arthur Maia é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada para investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília.