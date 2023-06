Ataque de criminosos deixa policial militar ferido no Complexo do Alemão

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite desta quarta-feira (14), após ser atacado por criminosos, em um patrulhamento nas proximidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília estavam na esquina das avenidas do Itararé com Itaoca, quando bandidos atiraram de dentro de um veículo e fugiram. As plataformas Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ) e Fogo Cruzado registraram intenso confronto por volta das 20h40 e, segundo relatos, os tiros continuaram durante a madrugada e na manhã desta quinta-feira (15). O policiamento segue reforçado na manhã de hoje.

De acordo com a Polícia Militar, o PM precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão e depois foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, onde passou por uma cirurgia e permanece internado em estado grave. Após o ataque, equipes seguiram o carro que fez os disparos e houve troca de tiros no final da Rua Paranhos, nos acessos à comunidade. Não há registro de presos ou outros feridos. Nas redes sociais, moradores compartilharam os momentos de tensão durante o tiroteio. Confira abaixo.

