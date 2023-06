Morre policial militar baleado no Complexo do Alemão

Rio - O policial militar Eduardo Resende de Oliveira, de 41 anos, morreu a pós ser baleado por criminosos, durante um patrulhamento nas proximidades do Complexo do Alemão , na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (14). O cabo estava internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na manhã desta quinta-feira (15).

O PM era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e realizava um patrulhamento na esquina das avenidas do Itararé com Itaoca, quando bandidos atiraram de dentro de um veículo e fugiram. Eduardo foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão e depois transferido para o Salgado Filho, onde chegou a passar por uma cirurgia.

O cabo estava na corporação desde 2014, deixa esposa e duas filhas. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima. Somente em 2023, 30 agentes de segurança foram mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, sendo 26 policiais militares - em serviço, de folga e reformados/reserva -; um policial civil; um militar do Corpo de Bombeiros; um policial penal; e um guarda municipal.



"A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a morte do policial Eduardo Resende de Oliveira, de 41 anos, ocorrida na manhã desta quinta-feira. O cabo Resende era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e estava na corporação desde 2014. Ele deixa esposa e duas filhas", publicou a corporação. Na manhã de hoje, o policiamento foi reforçado e, por volta das 6h40, houve registro de novo tiroteio nas proximidades da comunidade do Canitar, segundo a plataforma Fogo Cruzado. Até o momento, não há registros de feridos ou presos.

O cabo Resende era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e estava na corporação desde 2014. pic.twitter.com/UEhOvl59DU — @pmerj (@PMERJ) June 15, 2023

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), na região do Complexo do Alemão, duas unidades escolares foram impactadas pelo confronto, afetando 196 alunos. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Zilda Arns mantém o atendimento à população, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Na noite de ontem, após o ataque contra as equipes da UPP, PMs seguiram o carro que fez os disparos e houve troca de tiros no final da Rua Paranhos, nos acessos à comunidade. Não houve presos ou outros feridos. Nas redes sociais, moradores compartilharam os momentos de tensão durante o tiroteio. Confira abaixo.