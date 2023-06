Policiais e bandidos trocam tiros durante perseguição na Glória

Rio - Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos assustou motoristas e pedestres que passavam pelas proximidades da Praça Paris, no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (15). O confronto aconteceu depois que equipes do 2º BPM (Botafogo) tentaram abordar três carros e uma motocicleta e os ocupantes atiraram contra os agentes.

De acordo com a Polícia Militar, houve confronto e, durante a perseguição, os bandidos abandonaram dois automóveis, dos modelos Toyota Corolla e Honda HR-V. Não houve feridos no tiroteio e as equipes realizam uma ação de varredura nas imediações para localizar os criminosos que fugiram. O policiamento foi intensificado na região.