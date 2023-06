Vídeo: Câmera registra homem ameaçando entregador em Niterói

Rio - Câmeras de segurança registraram o momento em que Rafael Silva dos Santos ameaçou Leonardo Muniz Soares, de 28 anos, com uma arma, em Várzea das Moças, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu no último sábado (10), depois que o entregador se recusou a subir para o apartamento com o pedido feito pela companheira dele, Adriana Sodré, e foi embora do Condomínio Viamar Residence Club, sem deixar a encomenda.

As imagens mostram Leonardo parado em frente a um estabelecimento junto com outros três motoboys, quando Adriana e Rafael se aproximam. O homem aponta para a vítima, que usa uma mochila verde de entregas, e pergunta a mulher se é o entregador, mas antes que ela responda, saca uma arma da cintura. "Para Rafael, para. Por favor, não, para", grita a companheira, que se coloca na frente dele e tenta o impedir de atirar.

No vídeo, o homem parece fazer disparos, mas a arma teria falhado. A todo momento, Adriana pede para que o marido pare. Assustado, Leonardo tenta fugir com sua motocicleta, mas acaba se atrapalhando e cai duas vezes até conseguir fugir do local. Ele sofreu ferimentos leves. Poucos segundos depois, é possível ver, de outro ângulo, a mulher e outros dois entregadores acalmando Rafael, que aparece alterado e faz xingamentos. Confira abaixo.

Homem armado ameaça entregador após ele não subir em apartamento para deixar encomenda.

De acordo com delegado Lauro Rangel, titular da 81ª DP (Itaipu), que investiga o caso, a mulher prestou depoimento poucos dias após o episódio e relatou que o marido havia saído de casa e não tinha informações sobre o paradeiro dele. Rafael já foi intimado a depor, mas ainda não compareceu à distrital ou foi localizado em nenhum endereço e por telefone. Entretanto, ele não é considerado foragido.



Na última terça-feira (13), Leonardo e uma testemunha entregaram na delegacia um pedido de medida protetiva , que será protocolado junto ao Juizado Especial Criminal de Niterói, que decidirá, a partir das partes ouvidas, se acata ao requerimento. Segundo a Polícia Civil, "/imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", informou a nota.

Plataforma exclui cliente



O iFood informou, nesta quinta-feira (15), que desde que teve conhecimento do caso, fez apurações internas e, além de prestar assistência a Leonardo, decidiu por bloquear Adriana Sodré. Segundo a plataforma, a obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência do cliente. Se for um condomínio, esse ponto é a portaria. Nesta semana, a empresa lançou a Central de Apoio Jurídico e Psicológico aos entregadores, por conta dos casos de discriminação registrados em todo país. Somente em 2023, foram 43 denúncias por mês, em média, feitas pelos profissionais.

Entenda o caso



Ao DIA, Leonardo denunciou que foi ameaçado após se negar a subir no apartamento com o pedido, no Condomínio Viamar Residence Club, na Estrada Velha de Maricá. Ele foi acionado às 21h para entregar um lanche e, no local, pediu ao porteiro que informasse à Adriana para descer e buscar a encomenda. A mulher teria reclamado ao telefone e, minutos depois, apareceu muito alterada, dizendo: "Todo mundo sobe, só você que não quer subir?".



A vítima explicou que o regulamento do iFood não obriga o entregador a subir ao apartamento do cliente para concluir a entrega. Além disso, havia feito uma cirurgia na região do quadril há seis meses e estava com dificuldades de andar. Em seguida, Leonardo pediu o código de verificação para concluir o serviço, mas a mulher se recusou a dar a informação e ligou para o marido. Com a recusa, ele levou o lanche de volta. Ao chegar ao estabelecimento para devolver a encomenda, por volta das 22h, as ameaças aconteceram.