Pitbull e dono são mortos a tiros em Itaboraí; Polícia Civil investiga o crime

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga se um homem, identificado como Bruno da Silva, e um cachorro da raça pitbull foram mortos após o animal atacar cachorros no bairro Vila Brasil, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Bruno era dono de uma loja de material de construção e foi abordado por criminosos armados quando estava sentado em um estabelecimento na Rua Espírito Santo, na tarde da última terça-feira (13). Ele foi atingido com tiros no tórax e no rosto. O animal, que estava próximo de Bruno, também foi baleado e morreu.



Segundo informações, o pitbull de Bruno havia matado pelo menos seis cachorros no bairro dias antes do crime. Assustados com o comportamento violento, os moradores pediram ao dono do animal para que o cachorro não circulasse na região sozinho ou sem guia. No entanto, nada foi feito.



Um vídeo publicado em um grupo de moradores, também na terça-feira (13), mostrou dois cachorros, ambos da raça pitbull, circulando pela rua do bairro. Nas imagens também é possível ver que há um terceiro cachorro caído na calçada, próximo a um dos pitbulls. No entanto, não é possível afirmar qual dos dois cachorros que aparecem no vídeo pertencia a Bruno.



Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Militar, na tarde de terça-feira (13), policiais do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, no bairro Vila Brasil. No local o fato foi constatado pelos agentes que encontraram o corpo de um homem já sem vida, com marcas de disparos de tiro.



A área foi isolada e o terreno preservado para o trabalho da perícia da DHNSG. Outras testemunhas estão sendo ouvidas pela especializada e diligências estão em andamento para identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

Segundo informações preliminares, o crime teria contado com a participação de milicianos que dominam alguns bairros em Itaboraí. Procurada, a Polícia Civil não informou se a facção criminosa pode ter relação com o crime. O local e horário do enterro de Bruno também não foi informado pela família.

Legislação

A lei estadual 4.597, de 16 de setembro de 2005, determina que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só podem circular por locais públicos - como ruas, praças, jardins e parques -, sendo conduzidos por maiores de 18 anos, usando guias e focinheira apropriados.