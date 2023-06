Motoboy ameaçado por cliente armado ainda não conseguiu voltar ao trabalho

"Eu estou sem trabalhar desde sábado (10), na quarta-feira (14) eu tentei trabalhar e não consegui, fiz cinco entregas e voltei para casa. Estou precisando fazer fisioterapia, precisava pagar a moto do colega de trabalho que também caiu no chão quando eu tentei correr. Estou traumatizado", desabafou Leonardo.O entregador, que completa 29 anos nesta quinta-feira (15), disse que só se lembrou do aniversário ao longo do dia. Bastante abalado, ele busca soluções para conseguir voltar logo ao trabalho. Nas redes sociais, familiares e amigos do motoboy fazem uma vaquinha online para conseguir ajudar nos custos da fisioterapia e no aluguel da casa onde Leonardo mora com as duas filhas menores de idade e a mulher.Na terça-feira (13), ele e uma testemunha entregaram à 81ª DP (Itaipu) um pedido de medida protetiva contra o agressor . O delegado titular da distrital, Lauro Cesar Rangel, irá protocolar nos próximos dias o pedido para o Juizado Especial Criminal de Niterói, que decidirá, a partir das partes ouvidas, se vai conceder a medida às vítimas.A cliente Adriana Sodré, mulher de Rafael, prestou depoimento poucos dias após o episódio e relatou que o marido havia saído de casa e não tinha informações sobre o paradeiro dele. Rafael já foi intimado a depor, mas ainda não compareceu à distrital ou foi localizado em nenhum endereço e por telefone. Entretanto, ele não é considerado foragido.Na noite de sábado (10), Leonardo se recusou a subir no apartamento de Adriana, no Condomínio Viamar Residence Club, localizado na Estrada Velha de Maricá, em Várzea das Moças, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, e foi perseguido por ela e pelo marido.Após a breve confusão na portaria do condomínio, Leonardo levou o lanche de volta ao restaurante. Ao chegar no estabelecimento para devolver a encomenda, por volta das 22h, o entregador viu Adriana e o marido na porta do restaurante, na Estrada Francisco Nunes da Cruz, em Itaipu, Niterói.Em seguida, Rafael apontou uma arma para a vítima. Assustado, o entregador tentou correr, mas esbarrou em uma moto e caiu, sofrendo ferimentos leves. Um outro colega de trabalho o socorreu e o retirou do local. A ação foi registrada por câmeras de segurança As imagens mostram Leonardo parado em frente a um estabelecimento junto com outros três motoboys, quando Adriana e Rafael se aproximam. O homem aponta para a vítima, que usa uma mochila verde de entregas, e pergunta à mulher se é o entregador, mas antes que ela responda, saca uma arma da cintura. "Para Rafael, para. Por favor, não, para", grita a companheira, que se coloca na frente dele e tenta o impedir de atirar.No vídeo, o homem parece fazer disparos, mas a arma teria falhado. A todo momento, Adriana pede para que o marido pare. Assustado, Leonardo tenta fugir com sua motocicleta, mas acaba se atrapalhando e cai duas vezes até conseguir fugir do local. Ele sofreu ferimentos leves. Poucos segundos depois, é possível ver, de outro ângulo, a mulher e outros dois entregadores acalmando Rafael, que aparece alterado e faz xingamentos. Confira abaixo.