Professores da rede estadual decidem manter greve; paralisação vai completar um mês

Rio - Mais de dois mil profissionais da rede estadual de ensino decidiram, na tarde desta quinta-feira (15), manter a greve, em assembleia geral realizada na quadra da escola de samba São Clemente, na Cidade Nova, na Região Central do Rio. Após o encerramento da plenária, professores realizaram uma manifestação na Avenida Presidente Vargas, também no Centro do Rio.

Ao fim da assembleia, outra reunião entre os profissionais foi marcada para a próxima quarta-feira (21), às 13h, também na quadra da São Clemente, seguida de ato público na Avenida Presidente Vargas. A categoria iniciou a greve no dia 17 de maio e, após 29 dias de conversa com o governo do Rio, a situação permaneceu a mesma. As três principais reivindicações dos grevistas são: pagamento do piso nacional do magistério, determinado pelo Governo Federal em 2008; reajuste salarial dos funcionários administrativos e revogação do Novo Ensino Médio.Ao fim da assembleia, outra reunião entre os profissionais foi marcada para a próxima quarta-feira (21), às 13h, também na quadra da São Clemente, seguida de ato público na Avenida Presidente Vargas.

Procurada, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) disse que recebeu uma proposta apresentada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Janeiro (Alerj). "As reivindicações já foram encaminhadas à Casa Civil, que levará a proposta para análise da Comissão do Regime de Recuperação Fiscal. Importante frisar que, desde o início da greve, a categoria já foi recebia em nove ocasiões", disse. Leia a nota na íntegra no final da matéria.

- 19/05 (segunda-feira): assembleias locais para estudar as tabelas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)

- 20/06 (terça-feira): reunião do Comando de Greve às 14h; logo após, às 18h, reunião do Conselho Deliberativo;

- 21/06 (quarta-feira): Assembleia Geral na quadra da São Clemente, às 13h, seguida de ato público



Sem acordo entre professores e Seeduc

Os profissionais da rede estadual fizeram uma uma vigília na porta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e da Seeduc, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (14). Os manifestantes levaram cartazes e folhetos pedindo melhorias salariais. Durante o ato, a direção do Sepe se reuniu com deputados estaduais na Casa Legislativa e apresentou um documento com as reivindicações centrais do sindicato em busca de agilizar uma negociação com o governo.

O Sepe ainda pediu que a Alerj intercedesse para que ocorresse uma reunião com o governo nesta quinta-feira (15) com as presenças do governador Cláudio Castro (PL), do deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL), presidente da Alerj, da Secretaria de Estado de Fazenda e da Comissão de Educação da Alerj. O encontro não aconteceu.

Durante o ato, um policial militar foi flagrado apontando uma arma para profissionais da rede estadual de educação. Ao DIA, o professor de Sociologia Pedro Mara, responsável pela gravação, disse que os agentes que estavam no local imprensaram os professores contra uma grade. Em determinado momento, um PM sacou a arma e apontou em direção a ele e a outros profissionais da rede.

"Hoje (quarta-feira) nós tínhamos uma negociação com o governo que seria na Alerj. Contudo, não houve mais negociação e o ato se dirigiu até a Secretaria de Educação, que é perto. Quando a gente chegou aqui, os PMs nos imprensaram contra a grade e, logo em seguida, um PM sacou a arma, uma pistola, apontou e por muito pouco ele não fez um disparo. Depois, ele justificou que a arma estava frouxa na calça e quase caindo, então ele puxou. Isso ele disse informalmente", disse Mara.

PM aponta arma para profissionais da rede estadual de educação durante ato no Centro do Rio

PM aponta arma para profissionais da rede estadual de educação durante ato no Centro do Rio

"A Secretaria de Estado de Educação recebeu a proposta apresentada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Janeiro. E as reivindicações já foram encaminhadas à Casa Civil, que levará a proposta para análise da Comissão do Regime de Recuperação Fiscal. Importante frisar que, desde o início da greve, a categoria já foi recebia em nove ocasiões.



Além de garantir que nenhum professor da rede receba menos do que o piso nacional do magistério, o Governo do Rio, desde agosto de 2021, já investiu quase R$ 1 bilhão em benefícios para os profissionais do magistério, e também concedeu 20% de recomposição para todos os servidores nos últimos dois anos.



A secretaria sempre pautou suas ações pelo respeito e pelo diálogo. E enaltece o compromisso da maioria dos educadores (77%) que está em sala de aula e acredita no entendimento entre os profissionais de educação e o governo."