PM encontra câmeras de monitoramento do tráfico durante ação em Nova Iguaçu

Rio - A Polícia Militar prendeu dois suspeitos e apreendeu câmeras instaladas pelo tráfico na comunidade do Três Campos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (15). Equipes do 20º BPM (Mesquita) receberam informações do Disque Denúncia e do setor de Inteligência sobre um ponto de venda de drogas e monitoramento do crime organizado, na Rua México, e estiveram no local para realizar um patrulhamento.

Ao chegarem à comunidade, os policiais militares encontraram dois suspeitos que estavam com um revólver calibre 38, de numeração raspada, e três munições; 414 papelotes de cocaína (82,8g); 127 pedras de crack (25,4g); 46 trouxinhas de maconha (46g); e 37 frascos de cheirinho de loló. No local, os agentes ainda apreenderam quatro câmeras instaladas em pontos estratégicos, para monitorar a chegada de PMs e vigiar os pontos de drogas de possíveis invasões de criminosos rivais.

Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados para a 56ª DP (Comendador Soares). A dupla foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas e ficou presa, à disposição da Justiça. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

PM localiza central clandestina de câmeras de monitoramento e internet

Na última quarta-feira (14), o 20°BPM localizou uma central clandestina de câmeras, na comunidade Buraco do Boi, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu. Foram apreendidos 16 equipamentos de monitoramento, que estavam guardados em caixas plásticas fixadas em postes e outros tipos de bases. Através das filmagens, criminosos acompanhavam a movimentação policial.

Durante a ação, um local de distribuição de sinal clandestino de internet foi encontrado e houve apreensão de dez roteadores, seis caixas de passagem, dois aparelhos de armazenamento, três equipamentos de potência métrica de fibra óptica, dois equipamentos de solda de fibra óptica, 200 metros de cabos telefônicos, um notebook, uma impressora e duas escadas.