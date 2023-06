PRF prende mulher com armas e drogas em ônibus na Rodovia Presidente Dutra

Rio - Uma mulher de 23 anos foi presa, na noite desta quinta-feira (15), após ser encontrada com drogas dentro de um ônibus da linha São Paulo x Campina Grande. O coletivo em que a suspeita estava foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Núcleo de Operações com Cães (NK9), na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, no município de Piraí, no Sul Fluminense.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram em duas garrafas e na bolsa da passageira, dois quilos de crack divididos em quatro tabletes da droga. Na bagagem de mão dela, havia também uma pistola 9mm, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 22, além de três munições calibre 38, uma munição calibre 9mm e quatro munições calibre 22, intactas.



Aos agentes, a mulher relatou que foi procurada por uma pessoa que pagaria R$ 3,5 mil para transportar o material do Rio de Janeiro para a rodoviária de Vitória, no Espírito Santo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. A Operação Canis Pugnax realiza um reforço nas divisas do estado e, em menos de 48 horas, apreendeu quatro armas, 14 munições e aproximadamente 70 quilos de drogas, no mesmo ponto de abordagem.