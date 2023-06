Polícia investiga feminicídio em Padre Miguel

Rio - Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta sexta-feira (16) em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Informações preliminares apontam que Bianca da Silva Parente, de 45 anos, foi abordada e assassinada por criminosos quando saía de casa.

O crime aconteceu na Rua Helianto, próximo à Praça do Skate, local conhecido na região. Segundo a Polícia Militar, policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Os agentes chegaram na rua, constataram uma mulher sem vida e solicitaram a perícia.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e instaurou um inquérito para apurar a morte de Bianca. A instituição informou que a perícia já foi realizada no local do crime. Parentes da mulher prestaram depoimentos e os agentes da especializada solicitaram imagens de câmeras de segurança que possam esclarecer a dinâmica do crime.

As diligências seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.