Homem, que fingia ser policial civil, é preso no Centro do Rio

Rio - Um homem foi preso em flagrante no início da tarde desta sexta-feira (16), próximo ao Consulado Americano, no Centro do Rio, depois de fingir que era policial civil. O suspeito estava em um carro com giroflex e portava um distintivo falso.

A prisão foi realizada por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) que realizavam um patrulhamento pela região e desconfiaram de um veículo que estava rondando próximo ao Consulado.

Após a abordagem, o suspeito ligou o giroflex instalado no carro para simular que era uma viatura. O homem disse aos agentes que era um policial civil que aguardava a saída de um delegado do prédio da embaixada.

Depois de uma verificação, foi constatado que o homem estava mentindo. Ele chegou a apresentar um distintivo de investigador, que era falso. A placa do veículo também estava adulterada.

O suspeito foi conduzido para a 5ª DP (Mem de Sá). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.