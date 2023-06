Criança que recebeu banana de influenciadoras será ouvida na próxima semana

Segundo a versão apresentada pela responsável do menino, não era a primeira vez que o filho era abordado por essas mulheres e que, há cerca de três anos, as influenciadoras combinaram com a criança para fazer um outro vídeo que simulava a compra de roupas para ela, além das promessas de dinheiro. No entanto, ao fim das gravações, o menino não ficou com nada do que foi prometido.Até o momento, as influenciadoras são investigadas por cinco inquéritos. Quatro processos apuram o crime de injúria por preconceito contra duas crianças, um motorista de aplicativo e uma vendedora que recebeu uma banana amassada dentro de uma carteira . Há ainda um outro inquérito, instaurado na quinta-feira (15), que investiga uma possível coação das influenciadoras contra a mãe de uma das crianças que também recebeu uma banana e um macaco de pelúcia. As gravações dos vídeos foram realizadas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e publicadas em uma rede social.