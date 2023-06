Corpo de professor de jiu-jitsu que estava desaparecido desde maio é identificado pela Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil identificou, nesta sexta-feira (16), o corpo do professor de jiu-jitsu Mateus Vandre Farias dos Santos, de 25 anos, que desapareceu em maio após sair de casa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela mãe do jovem, Tais Barbosa Faria.

O cadáver de Mateus foi encontrado no dia 2 de junho em Campo Grande, também na Zona Oeste, sem a cabeça e sem as mãos, o que dificultou a identificação. Ainda não há informações sobre o seu sepultamento.

Investigações

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A Polícia Civil teve conhecimento de que ambos sumiram em circunstâncias semelhantes no dia 22 de maio após sair de suas respectivas casas.

De acordo com familiares, Mateus, que dá aulas em duas academias, saiu de casa, no Terreirão, por volta das 16h, após receber um telefonema. "Quando recebeu a ligação, ele deixou a comida no prato, a mochila com o quimono pronta e foi até o portão. Estava com o short e camisa da academia e usava chinelos. A impressão era de que voltaria logo, mas saiu e não retornou", disse a mãe.



Já Vinicius Leone saiu de casa, na Avenida Gilka Machado, por volta das 16h, também após falar ao telefone. "Ele levou as chaves de casa e o aparelho celular. Saiu de bermuda e chinelos e disse que voltaria logo. Fiquei tranquila, pois é um menino responsável com suas atividades. Ele também é professor de surfe e costumava dar aulas particulares. Tentei fazer contato à noite e na madrugada, mas não respondeu", relatou a avó Leonora Guedes da Silva, de 60 anos.