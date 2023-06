Polícia prende suspeito de esfaquear homem na Zona Norte

Rio - Um homem foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (16) em Encantado, na Zona Norte do Rio. O suspeito do crime foi preso em flagrante com facas, uma arma de ar comprimido, bastões e uma arma de eletrochoque.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a Rua Cruz e Souza para verificar uma ocorrência onde um homem teria sido esfaqueado. Chegando no local, os policiais identificaram uma vítima caída com ferimento de um objeto perfurocortante.

Bombeiros do quartel de Campinho foram acionados para o local por volta das 9h20. Os militares socorreram e encaminharam a vítima, ainda não identificada, até o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. De acordo com a corporação, o homem apresentava ferimentos moderados.

Após o socorro, os policiais conseguiram prender o suspeito do crime. Os agentes ainda apreenderam duas facas, cinco socos-ingleses, uma arma de ar comprimido, dois bastões e uma arma de eletrochoque.



O preso e o material foram encaminhados para a 26ª DP (Todos os Santos). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.