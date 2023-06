Polícia instaura inquérito para apurar morte de jovem dentro de oficina no Itanhangá

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de um homem ocorrida na tarde desta quinta-feira (15) no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Gabriel dos Santos, de 19 anos, estava em uma oficina no bairro quando foi assassinado a tiros por um criminoso.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Engenheiro Souza Filho. No local, constataram um homem em óbito e solicitaram a perícia.

O assassinato foi gravado por uma câmera da oficina onde a vítima estava. Nas imagens, Gabriel aparece sendo abordado pelo criminoso e mostrando seu celular. Depois de uma rápida conversa, o suspeito atira contra o jovem.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram a perícia e abriram uma investigação para apurar a morte de Gabriel. As diligências estão em andamento para esclarecer a motivação e identificar o suspeito do crime.