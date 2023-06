Idosa morta no Morro do Turano será neste sábado no Cemitério do Caju

Severina da Silva Nunes, de 69 anos,

Rio - O corpo da moradora, de 69 anos, morta a tiros no Morro do Turano , Zona Norte do Rio, será sepultado neste sábado (17), às 12h, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio.





Testemunhas afirmam que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Turano entraram na comunidade, na quinta-feira (15), atirando e que não houve confronto. A Polícia Militar, no entanto, afirma que os agentes foram atacados por criminosos, o que deu início a um confronto.



A Polícia Militar instaurou um procedimento na Corregedoria Geral da corporação para apurar as circunstâncias da ação. Os agentes também tiveram as armas apreendidas para perícia.



De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações, os policiais da UPP envolvidos na ação foram ouvidos na especializada e diligências estão em andamento.



O caso

Carinhosamente apelidada de Milonha pelos vizinhos, dona Severina era considerada a alegria da família e a tia favorita dos sobrinhos. A sobrinha Aline Oliveira lamentou a morte e disse que ela entrou para a estatística de violência no país.Testemunhas afirmam que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Turano entraram na comunidade, na quinta-feira (15), atirando e que não houve confronto. A Polícia Militar, no entanto, afirma que os agentes foram atacados por criminosos, o que deu início a um confronto.A Polícia Militar instaurou um procedimento na Corregedoria Geral da corporação para apurar as circunstâncias da ação. Os agentes também tiveram as armas apreendidas para perícia.De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações, os policiais da UPP envolvidos na ação foram ouvidos na especializada e diligências estão em andamento.

A vítima estava sentada em uma cadeira de plástico tomando café, do lado de fora de um bar, quando foi atingida pelos disparos. Ela chegou a ser socorrida por PMs e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.



Uma mulher grávida, identificada como Késsia da Silva, foi atingida por estilhaços nessa mesma ação. Ela foi socorrida para a mesma unidade de saúde e liberada horas depois. Ela e o bebê estão bem.