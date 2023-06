Confronto causa momentos de tensão no Morro dos Macacos

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, viveram um momento de tensão na noite desta sexta-feira (16) por causa de um intenso confronto.

Informações preliminares apontam que o tiroteio aconteceu durante uma invasão do Comando Vermelho (CV) na comunidade que é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a intensidade dos tiros e homens armados circulando por ruas da região.

URGENTE: Os tiros não param no Morro dos Macacos (TCP). Guerra entre facções, o Comando Vermelho está invadindo a comunidade. pic.twitter.com/ysG8O3dyDB — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) June 17, 2023

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, os primeiros tiros foram registrados por volta das 20h55. Até as 22h10 houve registro de tiroteio. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) também registrou troca de tiros nas proximidades do Túnel Noel Rosa e na Rua Silva Pinto.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar ainda não respondeu.