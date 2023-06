PM prende ex-soldado por tentativa de homicídio na Zona Oeste do Rio

Rio - Um ex-soldado da Polícia Militar foi preso, na noite desta sexta-feira (16), por tentativa de homicídio durante uma briga de trânsito, na Avenida Carlos Pontes, no Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio. Adriano dos Santos Leal, de 44 anos, estava foragido e foi localizado pela 8ª Delegacia de Policia Judiciária Militar (DPJM) da Corregedoria Geral da corporação, após informações passadas pelo Disque Denúncia.

O crime aconteceu em 5 de junho de 2021, na Rua Divisória, em Bento Ribeiro, Zona Norte, quando Adriano tentou matar a vítima, após uma discussão. O ex-PM desferiu um soco no rosto de A.L.S, que desmaiou e, mesmo depois do primeiro golpe, ele continuou com as agressões, provocando fratura em arco zigomático à direita e avulsão completa de primeiro incisivo superior à direita, que a impossibilitaram de exercer ocupações habituais por mais de 30 dias.

De acordo com testemunhas, Adriano era temido na região do comércio de Marechal Hermes, também na Zona Norte, por, supostamente, integrar uma mílicia que atua na região. Contra o ex-militar havia um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da capital, pelo crime tentado de homicídio qualificado. O preso tinha outras anotações criminais por homicídio simples, lesão corporal, além de furto e roubo. Ele foi excluído da Polícia Militar em 2008.

O foragido foi localizado pelos PMs e encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande), onde foi cumprido o mandado de prisão. Adriano será encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) onde ficará à disposição da Justiça. O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e por meio do aplicarivo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.