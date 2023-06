Mulher morre depois de ser baleada no Morro dos Prazeres

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, morreu depois de ser baleada, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, no Centro do Rio. Equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade foram acionados, na madrugada deste sábado (17), para o Hospital Municipal Souza Aguiar, para onde vítima foi levada, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, não houve ocorrência de confronto ou operação da corporação no Morro dos Prazeres. Após confirmarem a morte da mulher, os PMs acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e testemunhas foram encaminhadas para a especializada. Ainda não há informações sobre de onde partiu o disparo que atingiu a vítima.