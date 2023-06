Justiça mantém prisão de produtor acusado de matar Jeff Machado

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a prisão temporária de Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, principal suspeito de

Rio - O(TJRJ) manteve a prisão temporária de, de 37 anos, principal suspeito de matar o ator Jeff Machado . A audiência de custódia do acusado foi realizada pelo juiz Rafael Rezende, às 15h deste sábado (17). O produtor de TV vai ficar preso na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, até que a Justiça do Rio marque outra audiência.

Ele responde responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e maus-tratos de animais.



Bruno era considerado foragido desde o último dia 1º após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária. O produtor e Bruno foi preso na manhã de quinta-feira (15) , no, Zona Sul da cidade, durante uma operação conjunta com a Polícia Civil. Ele responde responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e maus-tratos de animais.Bruno era considerado foragido desde o último dia 1º após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária. O produtor e Jeander Vinícius da Silva Braga , suspeito preso no último dia 2, foram indiciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com a PM, agentes da UPP Vidigal receberam informações sobre o paradeiro de Bruno e localizaram o suspeito em um hostel no alto da comunidade. O produtor foi levado para a 14ª DP (Leblon) e seguiu para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, onde será ouvido.



Ainda segundo a corporação, Bruno estava se preparando para sair de casa, com malas prontas, após perceber a movimentação dos policiais.

Relembre o caso

O ator Jeff Machado foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro . O alerta se acendeu após familiares receberem relatos de uma ONG avisando que os cães do ator estariam soltos na rua. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Antes de sumir, o ator teria avisado que faria uma viagem de trabalho para São Paulo.

Após meses de investigação, o corpo do ator foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado dentro de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste. O imóvel foi alugado pelo produtor em dezembro do ano passado, um mês antes do desaparecimento do ator.



Desde o encontro do cadáver, a suspeita sobre Bruno foi aumentando. O produtor teria ficado com a chave da casa de Jeff e com alguns pertences depois do desaparecimento, o que chamou atenção dos investigadores. Segundo a DDPA, o suspeito tentou vender a casa e o carro do ator, mas não conseguiu.



De acordo com a polícia, o suspeito enganou a vítima com a promessa dele estrelar uma novela, pedindo uma quantia de R$ 20 mil, que foi paga por Jeff.