Polícia investiga se soldado da PM matou pedreiro durante briga familiar na Zona Norte

Rio - Um soldado da Polícia Militar, identificado como Gustavo Evangelista Ferreira, é suspeito de matar, na noite desta sexta-feira (16), o pedreiro Maurício da Conceição, de 32 anos, após uma briga familiar em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A Delegacia de Homicídios (DHC) e a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, investigam o caso.



Segundo testemunhas, o crime aconteceu após uma confusão entre mãe e filha. "Foi por volta de 22h20. A mãe entrou em luta corporal com a filha e parece que o namorado da menina, que é PM, tentou separar e deu um tapa no rosto da 'sogra'. Nisso, o marido da mãe foi pra cima dele e, então, o militar sacou a arma e deu um tiro no homem", relatou uma delas.

O DIA apurou que Daiana Leandra, de 23 anos, namorada do soldado PM, se desentendeu com a mãe na frente do restaurante que administra, na Rua Alves Montes. Durante a briga, o militar bateu na mulher, que não quis ser identificada, e Maurício foi defendê-la. Em seguida, o pedreiro foi baleado na perna.

fotogaleria

Testemunhas relataram ainda que o socorro demorou. "Ele estava perdendo muito sangue no chão e os bombeiros demoraram muito", disse outra pessoa. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 22h53 para socorrer uma pessoa baleada em São Cristóvão. Maurício chegou a ser levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.

O pedreiro é natural de Santa Catarina, no sul do país, e morava no Rio de Janeiro há dois anos. Segundo amigos, ele se mudou para procurar oportunidades de emprego e, desde então, trabalhava como pedreiro. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Thiago Antunes