Moradora morta no Morro do Turano é enterrada neste sábado

Rio - O corpo de Severina da Silva Nunes, de 69 anos, mais conhecida como Milonha, foi sepultado às 12h deste sábado (17), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime.



Carinhosamente apelidada de Milonha pelos vizinhos, dona Severina era considerada a alegria da família e a tia favorita dos sobrinhos. A sobrinha Aline Oliveira lamentou a morte e disse que ela entrou para a estatística de violência no país.

"Hoje somos nós que estamos chorando. Minha tia vira mais uma vítima na estatística desse país, mais uma cruz para colocar na areia de Copacabana, como fazem com quem virou estatística nesse estado", escreveu Aline nas redes sociais.



A sobrinha lembrou também dos momentos felizes ao lado dela. Segundo Aline, Milonha tinha uma alegria contagiante. "A sua alegria estará sempre dentro de nós. Que Deus nos conforte!". Uma amiga de Severina lembrou que ela também era chamada pelas crianças de "tia doidona".