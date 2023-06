Criminosos são presos dentro de carro roubado na Alameda São Boaventura, em Niterói; Veja vídeo

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na tarde deste sábado (17), seis criminosos na Alameda São Boaventura, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, os bandidos estavam em atitude suspeita dentro de um carro roubado e com placa adulterada, na altura do Ponto Cem Réis. O grupo criminoso seguia em direção ao Morro do Estado, no Centro do município.



De acordo com a corporação, os agentes interceptaram o veículo e não houve tiroteio. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra os seis criminosos rendidos no chão da rua, algemados. Veja as imagens:

Perseguição na Alameda São Boaventura, em Niterói, na tarde deste sábado (17), termina com seis criminosos presos.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/0jpC7r8kd2 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 17, 2023

Na ação, foram apreendidos duas pistolas, um revólver, uma espingarda calibre 12, munições e entorpecentes a serem contabilizados. Na ação, foram apreendidos duas pistolas, um revólver, uma espingarda calibre 12, munições e entorpecentes a serem contabilizados.