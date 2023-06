Camelô é baleado na perna na frente do Carioca Shopping

Rio - Um vendedor ambulante foi baleado na perna na Avenida Vicente de Carvalho, em frente ao Carioca Shopping, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (17). O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, um colega de trabalho do vendedor afirma que o tiro foi disparado por um dos seguranças do Carioca Shopping quando o rapaz tentou entrar no estabelecimento para comprar um sorvete. "O menor é trabalhador, vende bala. Ele queria ir lá dentro comprar um sorvete e meteram bala nele. Covardia", disse. O vendedor também aparece nas imagens, lúcido, tentando explicar o ocorrido à policiais militares.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram verificar uma ocorrência no bairro Vila da Penha e, no local, encontraram o vendedor ambulante ferido com um tiro. Ainda segundo a corporação, o rapaz foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.



Procurada pela reportagem, o centro comercial negou que o segurança do estabelecimento comercial tenha atirado contra o vendedor e esclareceu que os vigilantes trabalham uniformizados e não portam armas. "O Carioca Shopping esclarece que teve conhecimento sobre uma ocorrência policial na rodovia, em frente ao empreendimento. Cabe ressaltar que os seguranças do shopping trabalham uniformizados e não portam armas."



A Polícia Civil ainda não informou se investiga o caso. Também não há informações sobre o estado de saúde do vendedor.