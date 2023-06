Hospital Salgado Filho realiza campanha de doação de sangue na próxima terça

Rio - O Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, promove uma campanha de doação de sangue, na próxima terça-feira (20). A ação acontecerá das 10h às 15h e pretende aumentar a captação de bolsas do Hemorio, que fornece hemoderivados para mais de 200 hospitais da rede pública fluminense, principalmente para emergências. Atualmente, os estoques estão em nível crítico.

As coletas serão realizadas no hall de entrada da Emergência da unidade de saúde. A cada bolsa, quatro pessoas são beneficiadas. Após 24 horas, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, de forma que a doação seguinte pode ser feita após oito semanas para homens e 12 para mulheres, porque o sangue já vai estar com os componentes reconstituídos.

Para ser um doador é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável); e pesar mais de 50 quilos. O voluntário não precisa estar de jejum e, 30 dias depois, pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação. Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar um ano para a doação. Já quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação.

A campanha desta terça-feira tem apoio do Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, no Cachambi, também na Zona Norte, e vai garantir meia entrada nos espetáculos em cartaz da semana dos dias 20 a 25 de junho. O benefício não é acumulativo e basta apresentar o comprovante de doação de sangue feito no Hospital Municipal Salgado Filho, no dia 20.

Serviço



Hospital Municipal Salgado Filho: Rua Arquias Cordeiro, nº 370 – Méier;