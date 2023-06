Abordagem da PRF na BR-040 termina com uma mulher morta

Rio - Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com uma mulher de 23 anos morta na Rodovia Washington Luiz (BR-040), sentido Rio de Janeiro, por volta das 22h de sábado (17). De acordo com a ocorrência, a vítima, identificada como Anne Caroline Nascimento Silva, e o condutor do veículo estavam em um carro em alta velocidade e não teriam obedecido a ordem de parada dos policiais da PRF. Os agentes realizaram um cerco tático e efetuaram disparos contra o casal. Um dos tiros atingiu a mulher.



Ela foi socorrida pelos policiais para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, mas não resistiu e morreu na madrugada de domingo (18). A ocorrência foi registrada na Polícia Federal, no Centro do Rio, e o policial que fez os disparos está preso. Ele também foi afastado preventivamente das atividades e aguarda na unidade a audiência de custódia.



Por meio de nota, a PRF informou que a Corregedoria do órgão foi acionada e está acompanhando as investigações, além de abrir procedimento para apuração interna.



A Polícia Rodoviária Federal também lamentou o ocorrido e se colocou à disposição da família da mulher. "A instituição lamenta o desfecho trágico da ocorrência, colocando-se à disposição da família, e está colaborando para o esclarecimento dos fatos, bem como aguarda a conclusão das investigações em atenção ao devido processo legal", disse.



Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento da mulher.