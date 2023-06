PMs são atacados a tiros por criminosos no Morro da Chacrinha

Rio - Uma viatura da Polícia Militar ficou completamente perfurada com tiros durante um ataque de traficantes do Morro da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, neste domingo (18). Policiais do 18º BPM (Jacarepagua) precisaram de reforço para sair da comunidade e o veículo foi retirado do local com o apoio de um blindado da corporação.



Viatura da Polícia Militar com várias marcas de tiros após ataque de traficantes no Morro do Chacrinha, na Zona Oeste do Rio Divulgação/Redes sociais

Segundo a corporação, uma equipe do 18ºBPM (Jacarepaguá) foi acionada para auxiliar uma ambulância que prestaria atendimento na comunidade. Ao chegar no local, a equipe foi atacada a tiros por criminosos. Outras equipes do 18ºBPM foram deslocadas em apoio e a área foi estabilizada. A PM informou também que não houve policial militar ferido e uma viatura teve danos.

Por volta das 16h, moradores do Morro da Chacrinha alertaram os vizinhos sobre um intenso tiroteio no interior da comunidade. Veja o vídeo:



Tiros no Morro da Chacrinha (CV). Evitem a região. pic.twitter.com/mhO2LGKX1Q — Comanf (@Comanf021) June 18, 2023 A ocorrência foi encaminhada para a 28ª DP (Praça Seca). A ocorrência foi encaminhada para a 28ª DP (Praça Seca).

Região vive em guerra entre CV e milícia

A Praça Seca sofre com um intenso conflito entre traficantes e milicianos pelo controle da região desde o começo do ano. Atualmente, comunidades do bairro são controladas pelo Comando Vermelho, que conseguiu expulsar a milícia que atuava nos locais. A ideia do tráfico é expandir pontos de venda de drogas pelo bairro, contribuindo com o aumento de seus domínios.