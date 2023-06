Mulher é vítima de bala perdida na BR-040; caso pode ter relação com abordagem da PRF que deixou jovem morta

Anne Caroline Nascimento Silva, 23 anos, morreu baleada na BR-040 Reprodução/Redes sociais

De acordo com o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Claudia foi socorrida pelo SAMU e levada para a unidade às 22h49, baleada no tórax. A vítima perdeu muito sangue e precisou passar por transfusão com emergência. Por volta das 19h deste domingo (18), a direção do hospital informou que a paciente está no CTI, lúcida. O estado dela é potencialmente grave.Anne Caroline Nascimento, de 23 anos, estava em um carro com um homem, este condutor do veículo, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), sentido Rio de Janeiro, por volta das 22h de sábado (17). De acordo com a ocorrência, o casal trafegava em alta velocidade e não teria obedecido à ordem de parada dos policiais da PRF. Os agentes realizaram um cerco tático e dispararam contra o casal. Um dos tiros atingiu a mulher.A corregedoria da PRF disse que acompanha as duas investigações. O agente que fez os disparos na BR-040 está preso. Ele também foi afastado preventivamente das atividades e aguarda na unidade a audiência de custódia.