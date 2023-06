Agente da PRF envolvido em abordagem na BR-040 que matou jovem é solto

Rio - O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) responsável pelos disparos que mataram Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, durante uma abordagem na Rodovia Washington Luiz (BR-040), foi solto neste domingo (18). O caso aconteceu na noite de sábado (17), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois que o veículo em que a vítima estava não teria obedecido a uma ordem de parada. O policial que atirou contra o carro foi preso, mas recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia.

De acordo com PRF, o agente vai continuar afastado preventivamente das atividades operacionais. Sobre o episódio, a instituição afirmou que, por volta das 22h, após o acompanhamento tático a uma veículo suspeito em fuga, uma mulher de 23 anos foi atingida por disparos feitos pelas equipes e "imediatamente socorrida pelos policiais, mas acabou falecendo". Anne foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e não resistiu aos ferimentos, morrendo na madrugada de ontem.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal e a Corregedoria da PRF acompanha as investigações, além de ter instaurado um procedimento interno. "A instituição lamenta o desfecho trágico da ocorrência, colocando-se à disposição da família, e está colaborando para o esclarecimento dos fatos, bem como aguarda a conclusão das investigações em atenção ao devido processo legal", completou a nota. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Anne Caroline.

Polícia investiga se abordagem fez mais vítimas

A Polícia Federal e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal também investigam se uma segunda mulher foi baleada durante a abordagem na BR-040. Claudia Maria da Silva dos Santos, de 54 anos, foi vítima de uma bala perdida próximo ao local e horário em que Anne foi atingida. Ela foi socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), às 22h49, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com uma perfuração no torax à esquerda, com saída do projétil em dorso.

Segundo a Secretaria Municipal de Duque de Caxias, nesta segunda-feira (19), a paciente está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade, lúcida e orientada. O quadro dela é estável hemodinâmicamente, mas potencialmente grave. Claudia chegou a apresentar sangramento intenso e precisou de transfusão de sangue de emergência e droga vasoativa, por conta de hipotensão por choque hipovolêmico. A vítima ainda passou por drenagem do tórax afetado e sofreu hemopneumotorax à esquerda, com extensa consolidação pulmonar, além de fratura de arco costal posterior e enfisema subcutâneo em região anterior e posterior.