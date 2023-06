Rio - Um homem foi encontrado morto com marca tiro, na noite deste domingo (18), na rua João Mena Barreto, em Del Castilho, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado, mas Raphael Chagas, de 28 anos, já foi encontrado sem vida.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal no Centro do Rio. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do crime.

*Em atualização.