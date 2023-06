Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro no Chapadão

Rio - A Polícia Militar resgatou, na manhã desta segunda-feira (19), uma mulher mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, no Complexo do Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. A vítima, de 36 anos, tinha vindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, para se encontrar com Gabriel Fernando Alves da Silva, de 29 anos, e acabou sendo agredida e tendo os cabelos cortados por ele.

De acordo com a PM, a mulher foi mantida trancada em casa e conseguiu pedir socorro para uma colega de Minas Gerais, usando o celular, antes do aparelho ter sido pego pelo agressor. Após a denúncia, equipes da P2 do 41º BPM (Irajá) descobriram o paradeiro de Gabriel e encontram a vítima no imóvel, na Rua Edgard Barbosa. Os policiais encontraram o telefone dela desligado e com o homem. No local, foram apreendidas uma faca, um bolsa com cabelo da ex-companheira e uma máquina de barbear.