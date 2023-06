Após dois meses, Polícia Civil diz que ainda não há suspeito de envenenar árvores na Zona Norte

Rio - Após dois meses de investigação do caso das árvores envenenadas na Rua Afonso Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio , ainda não há suspeitos do crime. Um laudo técnico divulgado no dia 25 de maio identificou a presença de veneno. Desde então, a Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança da região. Até o momento, ninguém foi identificado. Síndicos dos condomínios do bairro são aguardados para prestar depoimento na próxima quarta-feira (21).

O caso de envenenamento foi registrado no dia 10 de abril, após moradores perceberem a condição das árvores. A suspeita do crime foi levantada após perceberam que as árvores estavam ficando secas. A Secretária Municipal de Ambiente e Clima (SMAC) confirmou a existência dos sinais de envenenamento e encaminhou para a Polícia Civil

Segundo a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), 13 árvores foram identificada com os sinais de vandalismo e o material colhido apresentava sinais da substância venenosa. Visualmente, as árvores tinham manchas azuis e perfurações no tronco.

A Rua Afonso Pena é uma das ruas mais tradicionais do bairro da Tijuca. As árvores que a arborizam são provenientes da Mata Atlântica do nordeste brasileiro. Caso haja a identificação do responsável, o autor pode ser multado em até R$ 1.000,00 por árvore danificada e responder por crime ambiental.

Informações e denúncias sobre o envenenamento das árvores podem ser enviadas para o Disque Ambiental, através do número (21) 98596-7496.