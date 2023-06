'Eles podem atirar em qualquer carro que passar?', pergunta marido de mulher morta pela PRF

Pouco antes do início do velório da mulher, na tarde desta segunda-feira (19), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio, Alexandre contou que o casal havia saído para comemorar os sete anos de casamento em um restaurante."Quando deu 21h30 eu disse para irmos embora porque a rua estava perigosa, e fechamos a conta. Saímos na Rodovia Washington Luiz por volta das 22h, sentido Parque das Missões. Na altura dos fuzileiros eu vi o giroflex do policial e liguei o pisca alerta para encostar", lembra o viúvo.No entanto, de acordo com a ocorrência da PRF, agentes foram alertados por outros motoristas que havia um carro em alta velocidade, realizando manobras bruscas. Os policiais, então, encontraram o veículo de Alexandre e Anne e deram ordem de parada. "O veículo ainda andou por cerca de quatro quilômetros antes de parar", afirmou a assessoria da PRF.Alexandre nega que tenha desobedecido à ordem. "Tenho habilitação, meu carro está em dia, não estava bebendo, não tem porque fazer nada além disso. Quando fui encostar o carro começaram a disparar sem parar, muitos tiros, meu carro está totalmente alvejado", disse o coletor de óleo. "Por que eu fugiria se meu pisca alerta estava ligado?", continuou.Alexandre questionou ainda o protocolo que policiais rodoviários utilizam em abordagens na via expressa. Para ele, sua mulher foi vítima de uma execução e o policial não deveria estar solto. "No protocolo eles podem atirar em qualquer carro que passar? Eu tenho filhos que ela [Anne] criou desde os dois anos deles, meus filhos iam jantar com a gente. Esse policial executou a minha mulher, foi execução, não teve risco, não ofereci risco nenhum para eles. Quando desci do carro eles ficaram desesperados colocando a culpa em mim", disse.Bastante abalado com a perda da companheira, Alexandre pediu por justiça e lamentou que a vida da jovem tenha sido interrompida de forma tão brutal. "Perdi minha esposa, ela não vai voltar, mas quero justiça. Matou, tem que ser preso. Ele foi solto não sei porque. Uma estudante cheia de sonhos, cortou o sonho dela no meio".O corpo de Anne Caroline começou a ser velado às 14h30 e será enterrado às 16h no Cemitério Memorial do Rio. De acordo com a PRF, Alexandre possui passagens por roubo e furto, mas não tinha nenhum mandado de prisão em aberto.O policial que atirou contra o carro do casal foi preso, mas recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia , realizada no domingo (18).A PF investiga se uma segunda mulher foi baleada durante a abordagem na BR-040 . Claudia Maria da Silva dos Santos, 54 anos, foi atingida por uma bala perdida próximo ao local e horário em que Anne Caroline também foi baleada.Segundo o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Claudia foi socorrida pelo SAMU e levada para a unidade às 22h49, baleada no tórax. A vítima perdeu muito sangue e precisou passar por transfusão de emergência. Às 12h desta segunda-feira (19), a direção do hospital informou que a paciente evolui com melhora clínica. Claudia recebeu alta do CTI e está na enfermaria do hospital.De acordo com a filha, Patrícia Silva, de 26 anos, a mãe voltava junto com o marido da comemoração do aniversário de um amigo, em uma igreja de Duque de Caxias, e quando deixavam a BR-40, se aproximando da Linha Vermelha, escutaram disparos na via. Um dos tiros entrou pelo porta-malas e seguiu perfurando o interior do veículo, até acertar a vítima, que estava no banco do carona, na frente. A diarista chegou a desmaiar quando foi atingida, mas acordou ainda no carro.Patrícia relatou também que o companheiro de Claudia, José Vitório, de 71 anos, fez o retorno para voltar à rodovia e conseguir levar a mulher ao hospital, quando se deparou com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a socorreu para o HMAPN.