Corpo de jovem morta em abordagem da PRF é enterrado no Cemitério Memorial do Rio

Rio - O marido de, de 54 anos, segunda mulher baleada na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na Baixada Fluminense, na noite de sábado (18), acredita que o tiro partiu da ocorrência que terminou na morte de Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos . "Foi na mesma hora e local, eu acredito na correlação entre os fatos", disse o marceneiro José Vitório Gomes. A Polícia Federal investiga se há relação entre os dois casos.

O companheiro de Claudia foi ao velório de Anne Caroline, na tarde desta segunda-feira (19), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio, para prestar solidariedade à família da estudante de Enfermagem. José e Alexandre Roberto Ribeiro Mello, de 32 anos, marido de Anne, trocaram abraços e um aperto de mãos na entrada da capela. "É uma questão de humanidade compartilhar a dor dessas pessoas que estão sofrendo com a perda da Anne", desabafou.

Além da família, amigos e colegas do curso técnico de Enfermagem onde a jovem estudava fizeram homenagens durante o velório. O jaleco bordado com o seu nome foi levado pela família até à capela do cemitério.

Possível vítima da abordagem da PRF voltava do culto



O marceneiro contou que ele e a mulher voltavam de um culto de ação de graças, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, por volta das 22h30, quando ouviram disparos próximo à saída da Linha Vermelha, na BR-040. "Eu lembro de tudo o que aconteceu. Ouvimos os disparos e depois notei quando minha mulher disse: "Fui baleada, não quero morrer". Nós estávamos na mesma altura onde a Anne foi baleada, não ouvi nenhuma movimentação, só o barulho dos disparos", lembra José. Ele diz ainda que percebeu que poderia ser o mesmo caso quando chegou à delegacia e foi informado que poderia haver alguma relação.



Ainda de acordo com José Vitório, o carro do casal foi periciado pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (19). "Eu quero que haja uma investigação justa e correta no caso. Que as pessoas sejam responsabilizadas", pediu o marceneiro.



De acordo com José Vitório, os médicos consideram o caso de Cláudia um milagre, já que o tiro passou perto do coração. "Eu fiquei com muito medo de perder ela, pensei que o tiro havia atingido o coração. Os médicos falaram que foi um milagre, passou bem perto do coração, mas não atingiu o órgão", disse.



Segundo o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Claudia foi socorrida pelo SAMU e levada para a unidade às 22h49, baleada no tórax. A vítima perdeu muito sangue e precisou passar por transfusão de emergência. Às 12h desta segunda-feira (19), a direção do hospital informou que a paciente evolui com melhora clínica. Claudia recebeu alta do CTI e está na enfermaria do hospital.



*Colaboração de Marco Porto.