Polícia investiga morte de jovem no Catiri, em Bangu

Rio - Um jovem, de 16 anos, morreu após ser baleado na noite deste domingo (18) no Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. M. M. M. estava próximo à sua casa quando foi atingido. A área é dominada por uma milícia.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi baleado por homens não identificados. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu.

Por causa da morte, moradores realizaram um protesto na Avenida Brasil, altura da Praça Piquerobe, na noite deste domingo (18). Os presentes atearam fogo em pneus e em outros objetos com o objetivo de chamar atenção pelo homicídio do jovem. Equipes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local, desobstruíram a via e estabilizaram a região.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte do adolescente. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.