Polícia ouve novas testemunhas no inquérito que investiga racismo de idoso contra segurança

Em depoimento, a cliente do restaurante e um dos garçons afirmaram que presenciaram o idoso ofendendo o segurança. A cliente disse aos policiais que ouviu o xingamento e que foi para a área externa tentar acalmar Lucas. Ao chegar perto do segurança, viu que ele estava chorando após a briga. Cerca de cinco minutos depois, o filho de Aloysio foi até o restaurante para pedir ao gerente do estabelecimento que retirasse o segurança da calçada. Outras testemunhas, então, começaram a chamar o filho do idoso de racista, que retrucou, segundo testemunha, da seguinte forma: "Por que eu sou racista? Porque ele é neguinho?".Um garçom que trabalha há dois anos no restaurante italiano disse em depoimento que presenciou Aloysio chamando Lucas de "neguinho" por duas vezes durante a discussão. Ele reafirmou a versão do segurança e da cliente, mas negou ter visto o filho do morador sendo racista com Lucas.Já o segundo garçom ouvido na delegacia afirmou que presenciou a discussão por conta do banquinho na calçada, mas que só soube dos insultos quando viu o vídeo gravado pelo colega de trabalho.Aloysio ainda não foi ouvido na 14ª DP (Leblon), pois a sua defesa apresentou um laudo na quarta-feira (14) alegando que ele foi diagnosticado preliminarmente com demência e Alzheimer.Segundo o documento ao qual oteve acesso, os problemas de saúde comprometem a "capacidade de julgamento e tomada de decisões referentes aos atos da vida civil". No laudo, a defesa de Aloysio não detalha quando ele foi diagnosticado com a doença.Aloysio, que mora em frente ao estabelecimento em que Lucas Rodrigues Neves trabalha, reclama, há meses, de um banco colocado próximo ao prédio, para que o segurança visualize melhor o entorno do restaurante. Em uma das ocasiões, o idoso foi filmado chamando Lucas de "neguinho". Aloysio disse, ainda, que o funcionário estava "favelizando" a calçada.Em outro vídeo, o filho do idoso, também morador, aparece reclamando da presença de Lucas enquanto pedestres reprovam a atitude do homem, o chamando de racista.Em nota, o restaurante Babbo Osteria afirmou que não tolera qualquer tipo de atitude preconceituosa e que no dia 15 de maio e 11 de junho foram feitos registros de ocorrência, "ambos denunciando atitudes racistas contra um de nossos colaboradores por parte de um vizinho".O estabelecimento informou, ainda, que está tomando todas as medidas cabíveis para proteger e apoiar o funcionário. "Somos um restaurante que preza pelo respeito e não admitimos qualquer ato de preconceito na casa", finaliza a nota.Ao, o chef do restaurante, Elia Schramm, disse que está dando todo o apoio necessário a Lucas. "Estamos cuidando para que ele tenha justiça e amparo emocional nesse momento, que é o mais importante", disse.