Disque Denúncia pede informações sobre suspeitos da matar PM em Anchieta

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (20), um cartaz que pede informações para ajudar o Núcleo de Investigação de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender os suspeitos envolvidos na morte do sargento Marcelo Barreto Figueiredo. O policial militar estava de folga e foi morto a tiros, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (18).

De acordo com as investigações, o sargento estava em seu carro, do modelo Volkswagen Fox, de cor prata, na Rua Juarana, quando criminosos que estariam esperando sua chegada se aproximaram e atiraram de dentro de um veículo Toyota Corolla preto. O 41º BPM (Irajá) esteve no local, mas a vítima já estava morta. A DHC foi acionada e realizou perícia e, segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.



O PM era lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia) e estava na corporação desde novembro de 1999. O corpo do sargento será sepultado nesta terça-feira, às 15h30, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque. Marcelo é o 35º agente de segurança morto em ações violentas no Rio de Janeiro, somente em 2023. Ao todo, foram assassinados 30 policiais militares - em serviço, de folga e reformados/reserva -; um policial civil; um militar do Corpo de Bombeiros; dois policiais penais; e um guarda municipal.



O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.