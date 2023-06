Polícia prende criminosos após roubo de escultura em galeria de arte na Zona Sul; veja o vídeo

Rio - A 14ª DP (Leblon) prendeu dois criminosos, identificados como Danilo Espirito Santo Bernardino de Paula, de 47 anos, e Evandro Reinaldo dos Santos, de 33 anos, na manhã desta terça-feira (20), após roubarem pertences de uma galeria de artes na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (19) e foi registrado por câmeras de segurança. Veja o vídeo abaixo.



Segundo o artista plástico Anderson Thives, dono da Galeria Provisória, foram levados uma escultura de cachorro de 35 kg, uma televisão e objetos cenográficos. A obra feita de cimento havia sido colocada recentemente em exposição e ainda não tinha sido estipulado um valor para ela. O crime foi registrado na 14ª DP (Leblon).

Escultura de cachorro de 35 kg foi roubada de galeria em Ipanema, na Zona Sul do Rio Divulgação

No vídeo, é possível ver que um dos ladrões tem dificuldade para carregar a escultura por conta do peso. Em um determinado momento, ainda na rua da galeria, ele joga a obra no chão e pede para revezar com o comparsa, que carrega uma televisão enrolada em um saco preto no ombro e segura duas sacolas com objetos cenográficos.



Veja imagens:



Câmeras de segurança registram criminosos roubando escultura de 35 kg e televisão de galeria de artes em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na madrugada de segunda-feira (19).

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/hJXfztW80G — Jornal O Dia (@jornalodia) June 20, 2023

Evandro e Danilo já são conhecidos da Polícia Civil por outros crimes de roubo. Evandro, mais conhecido como "Baixinho", possui 17 passagens pela polícia, a maioria por furto e roubo. Ele estava em regime semiaberto. Danilo possui oito passagens pela polícia, a maioria também por furto e roubo.

A reportagem procurou a Galeria Provisória para comentar sobre o roubo, mas até o momento não houve retorno.