Polícias Civil e Militar realizam operação para resgatar homem sequestrado por criminosos na Zona Norte

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a corporação realizou uma operação, junto à Polícia Civil, para resgatar um homem sequestrado por traficantes na região. Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Choque (BPChoque) entraram na comunidade por volta das 10h.

Segundo relatos de moradores, um policial militar e seu amigo foram abordados na Avenida dos Democráticos, em Bonsucesso. Houve luta corporal e o militar conseguiu fugir. O outro envolvido, no entanto, foi levado para o interior da comunidade. Um helicóptero também foi visto circulando na região.

Após a ação das forças policiais, o homem foi localizado e encaminhado à Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), na Cidade da Polícia, também na Zona Norte.

Por conta do tiroteio, a Avenida dos Democráticos chegou a ser fechada, mas já foi liberada. A SuperVia informou que precisou suspender por cerca de 30 minutos a circulação dos trens no ramal Saracuruna. A manutenção emergencial de rede aérea que estava sendo realizada em Manguinhos também foi suspensa.