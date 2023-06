Justiça inicia julgamento de criminoso acusado de derrubar helicóptero da PM no Morro dos Macacos

Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) julga, nesta terça-feira (20), Fabiano Atanásio da Silva, o FB, quarto e último acusado de

Rio - O(TJRJ) julga, nesta terça-feira (20), Fabiano Atanásio da Silva, o, quarto e último acusado de derrubar a tiros um helicóptero da Polícia Militar durante uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, em outubro de 2009. Na ocasião, três policiais que viajavam na aeronave morreram.

Fabiano está no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, e acompanha virtualmente o julgamento, que teve início na manhã desta terça-feira (20). Ele responde por três homicídios qualificados e seis tentativas de homicídio após 13 anos do crime.

Magno da Mangueira, e Leandro Domingos Berçot, o Lacoste de Manguinhos, foram condenados a 193 anos, um mês e dez dias de prisão.

Segundo os laudos de necropsia, anexados ao processo, os três PMs, identificados como Marcos Stadler de Macedo, Edney Canazaro de Oliveira e Izo Gomes Patrício, morreram carbonizados e foram submetidos a "imenso sofrimento físico". Em setembro de 2022, o Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital condenou dois traficantes pelo ocorrido . Magno Fernando Soeiro Tatagiba de Souza, o, e Leandro Domingos Berçot, o, foram condenados a 193 anos, um mês e dez dias de prisão.Segundo os laudos de necropsia, anexados ao processo, os três PMs, identificados como Marcos Stadler de Macedo, Edney Canazaro de Oliveira e Izo Gomes Patrício, morreram carbonizados e foram submetidos a "imenso sofrimento físico".

Magno da Mangueira está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Antes, ele cumpria pena na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, ele seguia enviando ordens para seus subordinados na favela de dentro da cadeia. Já Lacoste segue foragido da Justiça. O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou um cartaz em busca de informações e oferece R$ 1 mil para quem souber sobre o paradeiro do criminoso.

Luiz Carlos Santino da Rocha, o Playboy, também foi acusado de participação no crime. Ele já havia sido condenado a 225 anos de prisão no ano de 2019 com o desmembramento do processo original.



Na época do crime, os quatro acusados eram considerados chefes do tráfico da facção Comando Vermelho, que atua em todo o estado do Rio.

Em outubro de 2009, os quatro acusados, com a ajuda de outros criminosos não identificados, planejaram e participaram da invasão à comunidade Morro dos Macacos que, na época, era comandada por uma facção rival. Por conta do intenso confronto entre as facções, a Polícia Militar realizou uma operação.



Os agentes tentavam impedir a "guerra do tráfico" tanto por terra quanto pela aeronave quando foram atacados pelos criminosos. O helicóptero, que levava seis policiais, foi alvo de diversos tiros e caiu em um campo da comunidade.

Três PMs que estavam à bordo do "Fênix 03" morreram no incidente, os outros três agentes ficaram feridos. Além deles, mais três policiais que estavam no chão também se feriram com a queda da aeronave.

Na época da queda do helicóptero, a polícia chegou a apontar que outros criminosos participaram da ação. Várias delegacias abriram inquérito para investigar o caso, mas somente quatro bandidos acabaram sendo processados.