Mulher que seria assassinada após julgamento do 'tribunal do tráfico' é resgatada em Maricá

Rio - Agentes da 82ª DP (Maricá), com apoio de policiais militares, resgataram uma mulher que estava prestes a ser morta por traficantes na Comunidade do Risca Faca, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O resgate aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) após uma troca de tiros na região.

Segundo a Polícia Civil, os policiais receberam uma denúncia anônima dizendo que uma mulher havia sido condenada pelo "tribunal do tráfico" e que estava sendo torturada e seria assassinada. A vítima, que é usuária de drogas, foi acusada pelos criminosos de furto e, por esse motivo, ia ser morta.

A instituição informou que os agentes foram recebidos a tiros quando chegaram no local indicado na denúncia, o que gerou um confronto. Ninguém ficou ferido e os suspeitos conseguiram fugir.

Após buscas na região, a mulher foi encontrada deitada no chão com diversas marcas de agressões e sinais de tortura. Ela foi resgatada pelas equipes, socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

O local onde a vítima estava era usado pelos criminosos para poder executar as pessoas julgadas pelo tráfico de drogas. Em um dos muros, há uma pichação com os dizeres "Cantinho do sem amor. Cada fofoca, 10 pauladas". As investigações continuam para identificar e prender os envolvidos.